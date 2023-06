Unieuro, arrivano le nuove promozioni delle offerte solo online, fino al 18 Giugno

Come da protocollo ad inizio settimana, Unieuro lancia le nuove offerte solo online su un’ampia gamma di prodotti. Le promozioni in questione saranno disponibili fino al 18 Giugno 2024, ma vediamo di cosa si tratta.

L’iPhone 11 da 128 gigabyte viene proposto a 549 Euro, il 9% in meno dai 609 Euro di listino, mentre iPhone 14 Plus da 128 gigabyte passa a 979 Euro: in questo caso il risparmio è del 16% se si confronta con i 1179 Euro imposti dal produttore. iPhone 13 da 128 gigabyte invece è disponibile a 779 Euro, che si traduce in uno sconto del 17% dai 939 Euro di listino. Interessante, sempre fronte iPhone, la riduzione sull’iPhone 14 Pro da 256 gigabyte, che passa a 1299 Euro, l’11% in meno dai 1469 Euro previsti dal listino Apple.

Il televisore Samsung UE50AU9080U da 50 pollici della Series 9 è disponibile invece a 369 Euro, il 24% in meno dai 489,90 Euro di listino.

L’ASUS VivoBook 16X con schermo da 16 pollici, SSD da 512GB ed 8GB di RAM invece è disponibile a 499 Euro, il 28% in meno dai 699,90 Euro imposti dal produttore.

Fronte indossabili, il Garmin instinct è disponibile in offerta a 149,99 Euro, il 49% in meno rispetto ai 299,90 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo.