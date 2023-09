Unieuro, arrivano i nuovissimi sconti col volantino attivo fino al 5 Ottobre

In aggiunta al Dyson Weekend di Mediaworld, Unieuro propone in giornata odierna il nuovo volantino “Passione Casa” che fino al 5 Ottobre 2023 propone un’ampia gamma di prodotti anche d’elettronica - a dispetto del nome - a prezzi ridotti.

L’iPad di nona generazione da 10,2 pollici nella variante WiFi Only con 64 gigabyte di memoria interna è disponibile a 349 Euro, in calo di 90 Euro dai 439 Euro imposti dal produttore, mentre Apple Watch SE GPS Only con cassa da 40mm in alluminio viene proposto a 279 Euro, in calo di 30 Euro dai 309 Euro di listino.

In sconto, sempre fronte indossabili, segnaliamo anche il Samsung Galaxy Watch4 da 40mm, a 119,99 Euro, mentre Xiaomi Redmi Watch 3 Active passa a 39,99 Euro.

Tra gli smartphone, invece, Xiaomi Redmi 12 nella variante con 256 gigabyte di memoria interna è disponibile a 189,99 Euro, con un risparmio di 40 Euro dal prezzo consigliato dal produttore di 229,90 Euro. Il Samsung Galaxy A54 5G invece è disponibile in offerta a 399,90 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 499,90 Euro di listino.

In offerta anche iPhone 14 Pro da 128 gigabyte, a 1149 Euro, mentre il MacBook Air M2 nella versione con 8GB di RAM e 256GB di storage viene proposto a 1199 Euro, dai 1349 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.