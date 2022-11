Unieuro, arrivano le offerte di Natale: il nuovo volantino attivo fino al 7 Dicembre 2022

Archiviato il Black Friday, Unieuro guarda già al Natale e lancia oggi il nuovo volantino che porta le “Offerte di Natale” fino al 7 Dicembre 2022, con possibilità di effettuare il pagamento anche a rate a tasso zero.

Il Samsung Galaxy S22 5G è disponibile a 679 Euro, il 26% in meno rispetto ai 929 Euro di listino, mentre lo Xiaomi Redmi Note 11 passa a 179 Euro, il 28% in meno rispetto ai 249,90 Euro di listino.

Tra i televisori, invece, il Samsung QE32Q50A da 32 pollici QLED FHD passa a 379,90 Euro, l’11% in meno rispetto ai 429,90 Euro di listino, mentre il Philips 6600 Series 32PHS6605 da 32 pollici viene proposto a 199,99 Euro.

Interessante anche il Lenovo Ideapad 3 da 15,6 pollici, nella configurazione con AMD Ryzen 3 ed SSD da 512 gigabyte a 399,90 Euro, il 24% in meno dai 529,90 Euro di listino. L’iPad Air da 10,9 pollici WiFi Only con 64 gigabyte di memoria invece è disponibile a 699 Euro, l’11% in meno rispetto ai 789 Euro di listino.

Il volantino completo può essere consultato direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutte le informazioni sulla spedizione e consegna dei prodotti, vi rimandiamo alle singole pagine dei singoli prodotti.