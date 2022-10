Unieuro, arrivano i nuovi sconti solo online: offerte fino al 30 Ottobre 2022

Mentre Mediaworld lancia gli Sconti di Halloween, Unieuro rinnova gli sconti solo online fino al 30 Ottobre 2022, con una serie di promozioni molto interessanti.

Il Lenovo IdeaPad 3, ad esempio, è disponibile a 599,90 Euro, in calo del 14% rispetto ai 699,90 Euro di listino. In offerta troviamo anche l'MSI Katana GF66, nella versione con processore Intel Core i7, SSD da 512 gigabyte e schermo da 15,6 pollici, che passa a 1499 Euro, in calo del 15% rispetto ai 1768,99 Euro di listino. Molto interessante anche il Lenovo Ideapad Flex 5, nel modello con 14 pollici, AMD Ryzen 5 ed SSD da 512 gigabyte, che passa a 649,90 Euro, rispetto ai 799,90 Euro precedenti.

Tra gli smartphone, segnaliamo lo Xiaomi Redmi 10 con 3 gigabyte di RAM e memoria da 64 gigabyte, a 133,99 Euro, il 25% in meno rispetto ai 179,99 Euro di listino imposti dal produttore. Interessante anche l'OnePlus Nord 2T 5G, che viene proposto a 449,90 Euro, con un risparmio dell'11% rispetto ai 509,90 Euro di listino. Interessante anche lo sconto su OnePlus Nord N100, a 149,90 Euro rispetto ai 199 Euro di listino.

L'iRobot Roomba i7, invece, passa a 499,90 Euro, il 28% in meno rispetto ai 699,90 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.