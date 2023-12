Unieuro, arrivano i nuovi sconti solo online: offerte tech fino al 10 Dicembre

Come di consueto ad inizio settimana, Unieuro lancia le nuove offerte solo online che questa volta fino al 10 Dicembre 2023 ci propongono tantissimi sconti su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica.

Il TV Samsung UE43CU7170UXZT da 43 pollici è disponibile a 389 Euro, in calo di 110 Euro rispetto ai 499,90 Euro di listino, mentre il modello da 50 pollici della stessa linea viene proposto a 399,90 Euro, con un risparmio di 200 Euro rispetto ai 599,90 Euro imposti dal produttore. Tra gli altri sconti segnaliamo anche l’N4300 da 24 pollici a 224 Euro: in questo caso il risparmio è minore, ma comunque interessante se si conta che di listino costa 239,90 Euro. In sconto anche il TV TCL Serie S54 da 40 pollici, a 239,90 Euro, 60 Euro in meno rispetto ai 299,90 Euro di listino.

In sconto è disponibile anche il PC portatile ASUS F1504ZA da 15,6 pollici con processore Intel Core i7 ed 8GB di RAM, che è disponibile a 599,90 Euro, dai 929 Euro di listino.

Fra le altre promozioni, segnaliamo anche quella sul robot aspirapolvere Xiaomi S10, che viene proposto a 249,90 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 349,90 Euro previsti dal listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata attraverso questo indirizzo.