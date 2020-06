Unieuro, arrivano gli smartphone Realme: fino a 40 euro in meno

Dopo essere arrivata in Italia ed essersi concentrata anche sul nostro Paese, Realme fa un ulteriore passo in avanti per farsi conoscere sul territorio nazionale. Infatti, l'azienda ha stretto una collaborazione con la nota catena Unieuro per quanto riguarda la vendita dei suoi dispositivi, sia tramite il portale ufficiale che nei negozi fisici.

Insomma, Realme fa un salto importante, che farà sicuramente conoscere i suoi dispositivi a molte più persone, che vanno anche al di là degli appassionati che seguono il settore a trecentosessanta gradi. Per l'occasione, Unieuro ha già scontato diversi smartphone tramite il suo sito ufficiale.

In particolare, i dispositivi protagonisti delle offerte sono i seguenti (abbiamo evitato di inserire le varie colorazioni, limitandoci ai modelli).

Realme 5 : 159 euro (4/128GB, il costo sarebbe di 199,90 euro, risparmio di 40,90 euro );

: 159 euro (4/128GB, il costo sarebbe di 199,90 euro, ); Realme 6i : 178 euro (4/128GB, il prezzo sarebbe di 199,99 euro, risparmio di 21,99 euro);

: 178 euro (4/128GB, il prezzo sarebbe di 199,99 euro, risparmio di 21,99 euro); Realme 6 : 212 euro (4/64GB, il costo sarebbe di 229,99 euro, risparmio di 17,99 euro);

: 212 euro (4/64GB, il costo sarebbe di 229,99 euro, risparmio di 17,99 euro); Realme 6: 261 euro (8/128GB, il prezzo sarebbe di 299,99 euro, risparmio di 38,99 euro).

Per il resto, sul sito di Unieuro troviamo anche altri smartphone di Realme non in offerta.

Realme 6 Pro : 349,99 euro (8/128GB);

: 349,99 euro (8/128GB); Realme C3 : 158 euro (3/64GB);

: 158 euro (3/64GB); Realme X50 Pro 5G: 749,99 euro (12/256GB).

In ogni caso, per il momento nei negozi arriveranno solamente Realme C3, Realme 6i e Realme 6. Il catalogo di dispositivi è dunque più ampio online, dove approderà a breve anche l'appena annunciato Realme X3 SuperZoom. Tuttavia, presto molti altri dispositivi di Realme dovrebbero raggiungere anche gli store fisici.

Se siete interessati, giusto qualche giorno fa abbiamo pubblicato la recensione di Realme C3, dispositivo che sarà disponibile sin da subito anche nei negozi.