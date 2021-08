Unieuro, ASUS ROG Phone 5 in offerta con sconto extra: superata Amazon

Non ci sono solamente le offerte dell'iniziativa "Sottocosto" da Unieuro. Infatti, la nota catena ha avviato una promozione relativa allo smartphone da gaming ASUS ROG Phone 5. Si tratta di un dispositivo che non finisce spesso al centro di sconti, quindi la situazione si fa interessante.

In particolare, il dispositivo viene proposto a 883 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, generalmente il costo dello smartphone ammonterebbe a 999 euro. In parole povere, già così si tratterebbe di un possibile risparmio dell'11%, ovvero di 116 euro. Tuttavia, non è finita qui: infatti, il dispositivo rientra anche nella promozione che permette di ottenere un 5% di sconto extra direttamente in carrello. Questo significa che il prezzo finale diventa 838,85 euro, per un risparmio totale di 160,15 euro. In ogni caso, il modello coinvolto è quello ZS673KS-1A014EU, che dispone di 16GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando uno smartphone da gaming, considerando anche il fatto che i rivenditori di Amazon Italia propongono il modello a 899 euro. Non siamo inoltre riusciti a trovare il dispositivo sul portale ufficiale di MediaWorld, mentre sul sito Web ufficiale di ASUS lo smartphone viene venduto a 999 euro.

Per il resto, se volete approfondire il modello coinvolto, potete farlo consultando la nostra recensione di ASUS ROG Phone 5.