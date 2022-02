Unieuro, attenti a questo laptop da gaming Acer Nitro con RTX 3050 in sconto!

Oltre alle offerte su TV LG QNED 2021 attive da Unieuro, la catena di distribuzione italiana in queste ore sta proponendo, tra le tante promo “Solo Online”, anche un notebook da gaming Acer Nitro 5 con scheda video RTX 3050 a un prezzo interessante.

Il computer portatile in questione è il modello Acer Nitro 5 AN515-45-R80L, dotato di un display LCD Full HD (1920x1080) da 15,6 pollici di diagonale con refresh rate di 144Hz, 16 GB di RAM DDR4, SSD per 512 GB lato archiviazione, processore AMD Ryzen 7 5800H da 4,4 GHz di clock turbo e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4 GB di memoria video dedicata. Il sistema operativo installato alla prima accensione, invece, è Windows 11 Home.

Il computer in questione viene proposto in offerta a 1.199 Euro anziché 1.399 Euro solamente online; in altre parole, per godere del risparmio di 200 Euro (ovvero del 14%) sul prezzo di listino è necessario completare l’acquisto tramite il sito ufficiale Unieuro e non recandosi in negozio, dove invece sarà possibile organizzare il ritiro durante la procedura di acquisto. In aggiunta, questo prodotto rientra sempre nell’iniziativa “Ogni momento è buono” per cui ogni 100 Euro di spesa si riceverà un coupon da 20 Euro da utilizzare (anche cumulandoli) dal 1/03 al 16/04.

