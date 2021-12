Unieuro: attenti alle offerte a tempo su iPad Pro M1 e ASUS ZenFone 8

Unieuro oggi ha rinnovato le Offerte Solo Online valide fino al 12 dicembre 2021, ma ha anche all’attivo alcune promozioni a tempo su prodotti come iPad Pro M1 e ASUS ZenFone 8. I tagli di prezzo non sono eclatanti, ma pur sempre interessanti per chi necessita di uno smartphone o di un tablet top di gamma.

Nel caso del dispositivo mobile ASUS ZenFone 8 il prezzo scende da 819 Euro a 699 Euro. Lo smartphone è dotato di uno schermo AMOLED da 5,92 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e frequenza di aggiornamento di 120Hz. Sotto la scocca troviamo invece 256 GB di archiviazione interna e ben 16 GB di RAM, assieme alla batteria da 4.000 mAh e al chipset Qualcomm Snapdragon 888 da 2,84 GHz di clock. Lato fotocamera, infine, compaiono due sensori posteriori da 64MP e 12MP, mentre anteriormente ne troviamo uno solo da 12MP.

Per quanto riguarda il tablet top di gamma di casa Apple, iPad Pro con chip M1, il prezzo passa da 1.219 Euro a 1.099 Euro. Il dispositivo presenta dunque un display mini LED Liquid Retina XDR da 12,9 pollici con risoluzione pari a 2732 x 2048 pixel, sistema operativo iPadOS 14, 128 GB di memoria interna, 8 GB di RAM, supporto a Wi-Fi 6, due fotocamere da 12MP e 10MP posteriormente, mentre anteriormente ne figura una da 12MP ultra-wide True Depth.

Sempre da Unieuro potrete trovare anche l’iniziativa “Natalissimi” attiva fino al 24 dicembre.