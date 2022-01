Unieuro, attenzione a questi 5 TV DVB-T2 in offerta sotto i 200 Euro!

Da Unieuro non ci sono solamente le nuove Offerte Solo Online con Galaxy S20 FE a meno di 400 Euro. La catena di distribuzione ha più volantini all’attivo e, tra tutti, si possono notare 5 TV DVB-T2 in sconto sotto i 200 Euro. Alcuni modelli hanno funzionalità smart, altri no, ma sono tutti compatibili con il nuovo standard del digitale terrestre.

In ordine di prezzo, la lista odierna si avvia con il televisore Telefunken TE24550S27YXD proposto da Unieuro a 149,99 Euro al posto di 179,99 Euro nel contesto del Fuoritutto. Questo TV si dota di uno schermo LED HD Ready (1366 x 768 pixel) da 24 pollici di diagonale, frequenza di aggiornamento pari a 100Hz, due porte HDMI e anche una porta USB 2.0 a cui collegare, magari, un Chromecast o altri dispositivi per accedere alle opzioni smart.

Passiamo dunque allo smart TV Innohit IH32S che scende da 219,90 Euro a 189 Euro, ma con un extra sconto del 5% in caso di acquisto online. Il display in questo caso è un LED HD Ready da 32 pollici di diagonale, dove purtroppo manca il supporto alle tecnologie video HLG e HDR ma troviamo il sistema operativo Android TV 9 con app preinstallate come YouTube, Netflix, Facebook e Spotify.

Torniamo poi al primo marchio trattato con Telefunken TE32550B45V2D, televisore DVB-T2 scontato da 249,90 Euro a 199 Euro, anche in questo caso con extra sconto del 5% con acquisto online. È dotato di un pannello LED HD Ready da 32 pollici con compatibilità alla tecnologia HDR e sistema operativo proprietario per accedere alle funzionalità smart.

Sempre a 199 Euro al posto di 249 Euro con sconto ulteriore del 5% online troviamo TCL 32DD420, anch’esso dotato di uno schermo LED HD Ready da 32 pollici con refresh rate di 60Hz ma senza HDR e funzionalità smart, mentre lato audio troviamo il decoder Dolby Digital Plus.

Conclude il quintetto di oggi lo smart TV United LED32HS72A9 con sistema operativo Android TV 9 Pie e schermo LCD HD Ready da 32 pollici compatibile con HDR10. Il prezzo, pure in questo caso, è pari a 199 Euro anziché 269,90 Euro, con extra sconto del 5% tramite acquisto online.

Sempre da Unieuro troverete anche uno sconto doppio su Amazon Fire TV Stick.