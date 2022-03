Unieuro: attenzione a questo smart TV Sony in offerta, 450 Euro in meno per pochi giorni

Oltre al nuovo volantino “Risparmio Vero” attivo da Unieuro, la catena di distribuzione italiana propone sul suo negozio online anche una moltitudine di “Offerte a Tempo”, tra le quali riprendiamo in particolare uno smart TV Sony Bravia 2021 a 450 Euro in meno per pochi giorni.

Il televisore in questione è una esclusiva Unieuro ed è, per l’esattezza, il modello Sony Bravia KD-55X89J d’annata 2021. Se normalmente viene venduto a 1.199 Euro, fino al 3 aprile 2022 risulterà disponibile a 749 Euro, ovverosia il 37% in meno.

Si tratta di uno smart TV dotato di sistema operativo Google TV e pannello LED Ultra HD 4K da 55 pollici di diagonale, con supporto alle tecnologie video HLG, HDR10 e Dolby Vision, mentre la frequenza di aggiornamento nativa è pari a 120Hz. Il sistema audio, invece, è gestito dal decoder Dolby Digital combinato DTS. Maggiore fluidità video viene garantita dalla tecnologia Motionflow XR; infine, segnaliamo la presenza del decoder DVB-T2 per soddisfare il nuovo standard del digitale terrestre.

Essendo una promozione valida solamente fino alla prima domenica di aprile 2022, dunque fino a questo weekend, consigliamo caldamente di valutare l’acquisto se siete ancora alla ricerca di un televisore che supporti il DVB-T2, sfruttando così anche il Bonus TV.

