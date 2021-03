Unieuro, auricolari True Wireless in offerta al 66% in meno del solito

Dopo aver scontato un TV LG 4K, Unieuro è tornata a lanciare offerte in campo tech. Più precisamente, questa volta ci spostiamo nel mondo delle cuffie, in quanto la promozione è relativa a un modello di auricolari True Wireless.

In particolare, gli auricolari Area Stone C30 vengono venduti a un prezzo pari a 19,99 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, in precedenza il costo era di 59,99 euro, quindi essenzialmente siamo dinanzi a uno sconto del 66%, ovvero di 40 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione, considerando anche il fatto che i rivenditori di Amazon Italia propongono il prodotto a 42,86 euro. Non siamo invece riusciti a trovare gli auricolari sul portale ufficiale di MediaWorld.

In ogni caso, l'unica colorazione messa in offerta a questo prezzo da parte della nota catena è quella bianca, in quanto le varianti rosa, blu e nero vengono invece vendute al costo di 59,95 euro. Per il resto, il range wireless stimato per le cuffie è pari a dieci metri. Inoltre, non manca una custodia di ricarica in grado di "fornire energia" agli auricolari fino a tre ricariche complete.

Potrebbe trattarsi dunque del momento giusto per mettere le mani sul prodotto, specialmente per coloro che lo stavano già tenendo d'occhio da un po' di tempo. Per completezza d'informazione, dovete sapere che anche Comet ha messo in offerta gli auricolari a 19,99 euro.