Unieuro, auricolari wireless Xiaomi a prezzo folle: sconto del 46% e risparmio extra

Dopo aver approfondito le "Offerte della Settimana" di Unieuro, torniamo sui "lidi virtuali" associati alla nota catena. Infatti, quest'ultima ha lanciato uno sconto niente male su un modello di auricolari wireless di Xiaomi.

Più precisamente, il modello Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 viene venduto a 15,99 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, in precedenza il costo del prodotto era pari a 29,99 euro. In parole povere, lo sconto è del 46%, dunque si possono risparmiare 14 euro. Niente male, ma non è finita qui: gli auricolari rientrano anche nell'iniziativa di Unieuro relativa al 5% di sconto extra in carrello. Questo significa che il prezzo finale diventa 15,19 euro, per un possibile risparmio totale di 14,80 euro.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto relativamente al prodotto da parte degli altri principali store online, abbiamo notato che Amazon vende gli auricolari a 22,53 euro. Va tuttavia detto che alcuni rivenditori proporrebbero il prodotto a 12,80 euro con 2,99 euro di spedizione, ma al momento in cui scriviamo le unità disponibili sono particolarmente limitate. In ogni caso, potrebbe sicuramente interessarvi dare un'occhiata anche ad Amazon, in quanto il noto portale e-commerce sta per certi versi "rispondendo" all'offerta lanciata da Unieuro.

Inoltre, anche MediaWorld ha avviato una promozione sugli auricolari. Infatti, il prezzo del prodotto è sceso a 17,99 euro. Per quel che concerne, invece, il sito Web ufficiale di Xiaomi, quest'ultimo mette in vendita gli auricolari a 29,99 euro. In questo contesto, capite bene che lo sconto legato a Unieuro può effettivamente fare gola a non pochi utenti. Non a caso, al momento in cui scriviamo il prodotto rientra nella sezione "I più venduti" della pagina principale del sito Web di Unieuro.