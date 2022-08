Unieuro avvia gli Xiaomi Days: giornate di super offerte lato smartphone

Abbiamo già trattato su queste pagine diverse promozioni del Vero Fuoritutto di Unieuro, ma non sono presenti solamente quelle offerte sul sito Web ufficiale della ben nota catena. Infatti, le promozioni in ambito tech vanno ben oltre, tanto da estendersi ai cosiddetti Xiaomi Days.

A cosa si fa riferimento? Si tratta di giornate relative a quelle che Unieuro descrive come "super offerte" sui prodotti del popolare brand, ovviamente con un focus posto sugli smartphone. Non ci sono però solamente questi ultimi in offerta, in quanto troviamo anche smartband, smartwatch, auricolari, monopattini, ventilatori e non solo.

Insomma, si fa riferimento a promozioni, che rimarranno attive fino all'11 agosto 2022, relative a una vasta gamma di prodotti Xiaomi, come potete approfondire sul portale ufficiale di Unieuro. Per quel che concerne il mondo degli smartphone, ad esempio, c'è la possibilità di acquistare Redmi Note 11 da 4/128GB a un prezzo pari a 199,99 euro, anziché 249,90 euro.

Ci sono inoltre modelli più costosi in sconto, come Xiaomi 12X. La variante da 8/256GB di quest'ultimo viene adesso proposto a 499,90 euro, al posto dei precedenti 699,90 euro. Si fa poi notare il risparmio del 33% sul ventilatore smart Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2, ora venduto a 79,99 euro (anziché 119,99 euro). Questi sono solamente degli esempi delle offerte disponibili nell'ambito degli Xiaomi Days, dunque potreste voler "fare un salto" sul portale di Unieuro in questo inizio agosto 2022.