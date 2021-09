Unieuro, 'Back To School' continua: quante offerte su notebook, smartphone e TV!

L’iniziativa “Back To School” da Unieuro a quanto pare è destinata a continuare fino al 9 settembre, grazie a un prolungamento annunciato dalla medesima catena di negozi tramite il portale online. Le offerte però non cambiano, anzi sembrano aumentate! Vediamo quindi una selezione di più dispositivi, da notebook a smartphone e TV.

Tra i notebook più interessanti figura certamente il modello di fascia media Lenovo IdeaPad 3 con processore AMD Ryzen 5 3500U, 8 GB di RAM, 512 GB di archiviazione SSD e display Full HD da 15,6 pollici, scontato da 649 Euro a 549 Euro e con rimborso di 100 Euro nel caso in cui si decida di portare un vecchio computer portatile dal prezzo valutato sotto i 599 Euro.

Non si può non nominare anche l’Apple MacBook Air con chip proprietario M1 e display da 13 pollici, scontato da 1.159 Euro a 999 Euro e anch’esso acquistabile con rimborso di 300 Euro nel caso in cui si porto un computer portatile di fascia alta da sostituire. Altro prodotto Apple di possibile interesse è l’iPad da 10,2 pollici con 32 GB di archiviazione, scontato a 359 Euro a partire dai 389 Euro di listino.

Tra gli smartphone in offerta segnaliamo invece Xiaomi Redmi Note 9T 5G brandizzato TIM a 199,99 Euro anziché 299,90 Euro, assieme al low-cost Xiaomi Redmi 9A da 99,99 Euro anziché 119,99 Euro e a OPPO A94 5G scontato da 369,99 Euro a 299,90 Euro.

Concludiamo questa rassegna rapida con tre smart TV DVB-T2 con sconti fino al 36%: si parte dal più accessibile Philips 43PFS5505/12 con pannello LED Full HD da 43 pollici a 299,90 Euro anziché 429 Euro, seguito a ruota dal TV Hisense A7500F con display Ultra HD 4K LED da 50 pollici proposto a 399,90 Euro al posto di 629,90 Euro e, infine, dal Samsung QE43Q60A 2021 con schermo QLED Ultra HD 4K da 43 pollici venduto a 599,90 Euro anziché 799,90 Euro.

Tra le altre, nuove promozioni del momento abbiamo segnalato anche il volantino di settembre di Mediaworld, con tante offerte attive fino al prossimo 12 settembre.