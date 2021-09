Unieuro 'Back To School', i migliori laptop AMD Ryzen disponibili in sconto

Unieuro questa settimana ha deciso di far continuare il volantino “Back To School” con tante offerte su notebook, smartphone, TV e molto altro. In questa occasione segnaleremo in particolare alcuni laptop con CPU AMD Ryzen per ogni fascia di prezzo, disponibili con sconti extra online e rimborsi in caso di “trade in” di modelli più datati.

Andiamo con ordine, partendo dal più economico Acer Swift 3 SF314-43-R31A scontato da 769,90 Euro a 649,90 Euro. Questo computer portatile giunge dotato di CPU AMD Ryzen 5 5500U da 2,1 GHz di clock base e 4 GHz Turbo, assieme a 8 GB di RAM LPDDR4x, 512 GB di archiviazione in formato SSD, supporto a Wi-Fi 6 e display IPS LED Full HD da 14 pollici.

Segue dunque il laptop ASUS VivoBook 15 proposto a 649,90 Euro con extra sconto del 5% in caso di acquisto online. Questo modello giunge con processore AMD Ryzen 7 5700U dalla frequenza di clock Turbo pari a 4,3 GHz, display IPS LCD Full HD da 15,6 pollici, 8 GB di RAM DDR4, 512 GB di SSD e chip grafico integrato AMD Radeon Graphics, mentre il sistema operativo resta sempre Windows 10 Home.

Alternativa ulteriore è HP Envy x360, PC convertibile dotato di display touchscreen IPS LCD Full HD da 13,3 pollici con protezione Gorilla Glass, processore AMD Ryzen 5 4500U, 512 GB di archiviazione in formato SSD, 8 GB di RAM DDR4 e sistema audio premium firmato Bang & Olufsen. Il prezzo, in questo caso, è pari a 899,90 Euro con extra sconto del 5% all’aggiunta al carrello.

Torniamo sui modelli Acer, in particolare sul laptop da gaming Acer Nitro 5 proposto a 1.499 Euro, anche in questo caso con un 5% di sconto aggiuntivo nel carrello. Si tratta di un laptop con display IPS LCD Full HD da 15,6 pollici con refresh rate di 144Hz e tempo di risposta di 3 ms, CPU AMD Ryzen 7 5800H da 4,4 GHz Turbo, scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070, 512 GB di SSD, 16 GB di RAM DDR4 e supporto a Wi-Fi 6.

Per chi volesse esagerare, infine, è disponibile anche il modello Lenovo Legion 5 Pro a 1.999 Euro, sempre con extra sconto del 5%. Questo computer portatile giunge con display QHD (2560 x 1600) da 16 pollici con supporto a HDR, Dolby Vision e refresh rate di 165Hz, CPU AMD Ryzen 7 5800H, GPU NVIDIA GeForce RTX 3070, SSD da 1 TB, 16 GB di RAM DDR4 e supporto a Wi-Fi 6.

Non è da escludere la loro disponibilità anche in punti vendita di altre catene, trattandosi di offerte “Back To School” proposte dalla stessa AMD. Di conseguenza, il nostro consiglio è quello di controllare se risultano in offerta su altri portali di e-commerce e siti Web di negozi presenti in Italia.

Restando invece da Unieuro, segnaliamo la promozione su Samsung Galaxy S20 FE.