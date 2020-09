Unieuro Back To School: Motorola Moto E6 Play in offerta, Amazon rilancia

Dopo esserci soffermarti sugli sconti in campo di televisori, "torniamo" da Unieuro per via di una promozione legata all'iniziativa "Back to School". Più precisamente, entriamo nel mondo degli smartphone, dato che il prodotto in offerta è Motorola Moto E6 Play.

In particolare, quest'ultimo viene venduto a un prezzo di 99,99 euro sul sito ufficiale di Unieuro. Stando al portale della nota catena, il prezzo solitamente è pari a 119,99 euro, quindi si sta parlando di un possibile risparmio di 20 euro. L'unica colorazione disponibile è quella Black e vi ricordiamo che lo smartphone dispone di 2GB di RAM e 32GB di memoria interna.

Analizzando quanto proposto dagli altri store principali, abbiamo notato che Amazon Italia non è rimasta di certo a guardare, dato che ha abbassato il prezzo di Motorola Moto E6 Play a 79,90 euro, ovvero 20,09 euro in meno rispetto alla promozione lanciata da Unieuro. Insomma, potrebbe trattarsi di un momento interessante per mettere le mani sul dispositivo, soprattutto per coloro che stanno cercando, ovviamente senza troppe pretese, uno smartphone con un prezzo inferiore ai 100 euro.

Vi ricordiamo che Motorola Moto E6 Play è stato annunciato a fine 2019 per quanto riguarda l'Italia, quindi si tratta di un modello con un po' di mesi alle spalle.