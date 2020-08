Unieuro Back to School, portatile ASUS con GTX 1650 scontato di 220 euro

Dopo aver scontato un TV LED 4K HDR di Sony, Unieuro torna a lanciare una promozione in campo tecnologico, questa volta tramite l'iniziativa "Back to School" (sì, studenti all'ascolto, le vacanze sono quasi finite). In ogni caso, il prodotto coinvolto è un portatile di ASUS con scheda video NVIDIA GeForce GTX 1650.

Più precisamente, il modello è ASUS RX571GT-BQ115T e il prezzo a cui viene proposto è pari a 979 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Stando anche a quanto riportato da quest'ultimo, in precedenza il costo era pari a 1199,99 euro, quindi stiamo parlando di uno sconto del 18%, per un possibile risparmio di 220,99 euro.

Per quanto riguarda le principali specifiche del portatile coinvolto, troviamo un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), un processore Intel Core i7-9750H, 8GB di RAM, 256GB di SSD e una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1650 con 4GB di memoria dedicata. Il sistema operativo è Windows 10.

Analizzando il costo del prodotto per quanto riguarda gli altri store principali, abbiamo notato che il portatile viene venduto a 1099 euro da Comet. Non siamo invece riusciti a trovare il prodotto nei portali ufficiali di MediaWorld e Amazon Italia. Insomma, l'offerta di Unieuro potrebbe fare gola a una certa tipologia di utente.