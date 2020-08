Unieuro Back to School, sconti fino a 150 euro su Apple iMac e MacBook Air

Dopo aver trattato l'offerta su Samsung Galaxy Note10 Lite, torniamo a parlare delle promozioni legate al mondo tech effettuate alla nota catena Unieuro. Più precisamente, questa volta si tratta dell'iniziativa "Back to School", che propone anche sconti fino a 150 euro su Apple iMac e MacBook Air.

Infatti, l'Apple iMac con display Retina 4K da 21,5 pollici, processore Intel Core i3-8100B, 8GB di RAM, 1TB di HDD e scheda video AMD Radeon Pro 555X viene venduto a un prezzo di 1398 euro sul sito ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo, in precedenza il costo era fissato a 1549 euro, quindi si sta parlando di un possibile risparmio di 151 euro.

In ogni caso, l'iniziativa "Back to School" coinvolge anche l'Apple MacBook Air 13" con processore quad-core Intel Core i3 di decima generazione, 8GB di RAM e 256GB di SSD. Infatti, quest'ultimo costa 1149 euro da Unieuro. Precedentemente il prezzo era di 1229 euro, quindi si tratta di uno sconto pari a 80 euro. Tra l'altro, è possibile scegliere tra diverse colorazioni, tra cui rientrano quelle Grigio siderale e Argento.

Per il resto, "Back to School" consente ai clienti di portare il proprio vecchio PC e ottenere un rimborso fino a 300 euro. Nel caso dei prodotti che abbiamo citato in precedenza, si arriva fino a 200 euro. Per maggiori dettagli e per tutte le altre offerte, potete fare riferimento al sito ufficiale di Unieuro.