Unieuro 'Back To School': sconti su computer fissi e portatili, rimborsi fino 350 Euro

Oltre al volantino “Il Vero Fuoritutto Continua” disponibile fino al 22 agosto 2021, Unieuro propone anche il volantino “Back To School” con tante offerte su computer fissi, portatili e 2-in-1, assieme a rimborsi che arrivano fino a 350 Euro. Ecco come ottenerlo e quali alcuni dei modelli coinvolti nell’iniziativa della catena italiana.

Partiamo definendo sin da subito i termini del rimborso: per ottenerlo è necessario portare con sé il proprio dispositivo usato funzionante, il quale verrà riconosciuto e valutato dall’azienda partner OPIA a seconda del computer che si intende acquistare. Per esempio, nel caso di acquisto di un notebook con prezzo compreso tra 599 Euro e 798,99 Euro, il notebook usato di cui si è in possesso verrà valutato esattamente 200 Euro. Oltre che funzionante, però, il dispositivo d’interesse dovrà essere integro, non più vecchio di 5 anni e completo di batteria e caricabatterie nel caso dei notebook. Nell’iniziativa di rimborso sono esclusi PC Desktop assemblati e netbook.

Ora veniamo ai dispositivi in sconto: uno dei più economici è il modello Acer Aspire 3 A315-56-36FP dotato di CPU Intel Core i3-1005G1, accompagnato da 256 GB di SSD e 8 GB di RAM, mentre il display è un LCD Full HD da 15,6 pollici, il tutto proposto a 476 Euro anziché 579,99 Euro. Altra offerta interessante riguarda Samsung Galaxy Book, proposto a 549,90 Euro al posto di 709 Euro e dotato di display AMOLED da 15,6 pollici, 8 GB di RAM, CPU Intel i3-1115G4 e 256 GB di SSD.

Salendo come fascia di prezzo, e dunque anche come potenziali rimborsi, troviamo il modello HP 250 G8 con display da 15,6 pollici, 8 GB di RAM DDR4, SSD per 256 GB e processore Intel i5-1035G1, venduto a 599 Euro anziché 699,90 Euro.

Altrimenti, tra i modelli di fascia alta troviamo il PC da gaming Lenovo Legion 5 15ARH05H con processore AMD Ryzen 7 4800H, 16 GB di RAM, 512 GB di archiviazione in formato SSD e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2060, il tutto per 1.199 Euro anziché 1.499 Euro, con potenziale rimborso per 300 Euro. Pari rimborso può essere ottenuto con Apple MacBook Pro M1 2020, dotato di 8 GB di RAM e display da 13,3 pollici e scontato da 1.479 Euro a 1.349 Euro.

Per tutti questi PC, eccetto il MacBook appena citato, è disponibile sul sito Unieuro anche un Extra Sconto del 5% all’inserimento sul carrello, calando così ulteriormente il prezzo d’acquisto.

Nel mentre, da Unieuro è possibile trovare uno smart TV LG a un prezzo particolarmente conveniente.