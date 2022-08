Unieuro Back to School: tante doppie offerte su computer da gaming con RTX 30

In queste giornate Unieuro sta rinnovando la lista di promozioni attive sul suo sito per la gioia dei consumatori italiani: contemporaneamente alla estensione del Vero Fuoritutto fino al 21 agosto, la catena di distribuzione ha lanciato a metà mese il volantino Back to School con tanti sconti su laptop e PC per ogni fascia di prezzo.

Tra i tanti computer fissi e portatili proposti, di seguito troverete alcuni dei migliori modelli da gaming in offerta, a partire dall’MSI Katana GF66 venduto a 1.099 Euro al posto di 1.699 Euro, ma con possibilità di ottenere un rimborso fino a 350 Euro consegnando un computer usato dopo l’acquisto. In questo modello specifico troviamo la scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti assieme al processore Intel Core i7-12700H, 8 GB di RAM DDR4, SSD da 512 GB e display LCD Full HD da 15,6 pollici con refresh rate massimo di 144Hz.

A 1.299 Euro anziché 1.799 Euro, sempre con possibilità di rimborso di 350 Euro, potete invece acquistare l’Acer Nitro 5 dotato di NVIDIA GeForce RTX 3060, CPU Intel Core i7-12700H dalla frequenza massima di 4,7 GHz, 16 GB di RAM DDR4, SSD da 1 TB e schermo LCD Full HD da 15,6 pollici sempre con frequenza di aggiornamento pari a 144Hz.

L’offerta più intrigante riguarda però un Lenovo Legion 5 venduto a 1.399 Euro al posto di 1.499 Euro: oltre ai 350 Euro di rimborso, infatti, effettuando l’acquisto online potrete godere di uno sconto aggiuntivo del 5%; in altre parole, nelle condizioni ottimali potrete portarlo a meno di 1.000 Euro nonostante le specifiche tecniche notevoli. Oltre al display LCD Full HD da 15,6 pollici a 165Hz, infatti, troviamo sotto la scocca 16 GB di RAM DDR4, SSD da 512 GB, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 e processore AMD Ryzen 7 5800H da massimo 4,4 GHz di clock.

Se invece preferite una soluzione desktop preassemblata, Unieuro propone un HP Victus 15L a 1.236,75 Euro al posto di 1.649 Euro. Al suo interno abbiamo la scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, accompagnata dal processore Intel Core i7-12700F da 4,9 GHz di clock massimo, SSD da 1000 GB, 16 GB di RAM DDR4 e alimentatore da 500W.

Sempre presso la stessa catena di distribuzione potete trovare anche una ottima offerta su un PC desktop MSI da gaming.