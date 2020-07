Unieuro Bastard Black Friday: 45% di sconto su una soundbar Samsung con Dolby Atmos

Ultimi cinque giorni per il Blastard Black Friday di Unieuro, e continuiamo a segnalare offerte e promozioni proposte dalla catena di distribuzione sui prodotti d'elettronica ed informatica. Quest'oggi ci soffermiamo su una corposa offerta proposta su una soundbar Samsung con Dolby Atmos.

Si tratta della HW-Q70R da 3.1.2 canali, che può essere portata a casa a 299 Euro rispetto ai 549,90 Euro di listino, per un risparmio di 250,90 Euro netti.

La soundbar, che rientra tra l'altro nel nuovo cashback di Samsung che permette di ottenere fino a 350 Euro di rimborso acquistando anche un TV, supporta i formati audio DTS 5.1, Dolby Atmos e Dolby Digital Plus ed ha una potenza in uscita di 330W, ma può anche essere montata a parete. A livello tecnico troviamo anche l'Adaptive Sound che migliora la chiarezza dei dialoghi anche quando il volume è basso ed il Samsung Acoustic Beam. Inoltre, è anche compatibile con Alexa in quanto in grado di interagire con tutti i dispositivi della smart home. Presente anche il supporto all'HDR10+.

Unieuro garantisce la consegna a domicilio gratuita ed il ritiro in negozio a costo zero. Agli utenti viene anche data la possibilità di pagare online per ritirare nel magazzino dello store più vicino. L'offerta sarà attiva fino al prossimo 8 Luglio, previa verifica di disponibilità.