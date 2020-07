Unieuro Bastard Black Friday, i 5 prodotti meno costosi in offerta

Non facciamo finta di niente: siamo un po' tutti curiosi di sapere quali sono i prodotti che si possono portare a casa al minor prezzo durante un periodo promozionale come il Bastard Black Friday di Unieuro. Non a caso, i principali store dispongono sempre di filtri molto dettagliati, che permettono anche di ordinare i prodotti in base al prezzo.

Oggi 2 luglio 2020 la curiosità ci ha portato a cercare quali sono i 5 prodotti meno costosi in offerta nel corso del Bastard Black Friday di Unieuro, delle giornate promozionali annunciate con un trailer con Adriano Pappalardo che andranno avanti fino all'8 luglio 2020, e abbiamo deciso di condividere con voi le nostre "scoperte".

Ebbene, collegandoci alla pagina ufficiale del Bastard Black Friday da PC e utilizzando il filtro presente sulla sinistra, abbiamo scoperto che i prezzi partono da 19 euro. In particolare, a 19,99 euro è possibile portarsi a casa 5 licenze della durata di un anno di McAfee Total Protection (noto antivirus). Salendo leggermente con il range di prezzo, ovvero facendolo arrivare fino a 40 euro, iniziano a comparire un po' più di prodotti.

Infatti, a 39,00 euro è disponibile lo smart speaker Google Home (che secondo il portale di Unieuro è tra i prodotti più venduti), mentre a 39,99 euro ci sono lo smartwatch Amazfit Bip Lite, il ferro da stiro Rowenta Autosteam DW4120 e la piastra per capelli Imetec B22 100. Insomma, a un prezzo inferiore ai 40 euro è possibile portarsi a casa prodotti di vario tipo, grazie all'Unieuro Bastard Black Friday. Una curiosità che sicuramente interesserà a coloro che volevano capire quali prodotti sono in promozione a basso costo in questi giorni.