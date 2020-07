Unieuro Bastard Black Friday sta per finire: crolla il prezzo di Galaxy Note 10 Lite

Ormai ci siamo: l'8 luglio 2020 è domani e la scadenza dell'iniziativa Bastard Black Friday di Unieuro, lanciata inizialmente lo scorso 26 giugno, sta per giungere ufficialmente al termine. Tuttavia, in queste ore c'è lo "sprint finale", che tra le altre promozioni vede quella che coinvolge lo smartphone Samsung Galaxy Note 10 Lite.

Infatti, nel contesto del volantino "Gran Finale", la nota catena sta scontando il dispositivo a un prezzo speciale: 399 euro. In precedenza il costo del modello era pari a 629 euro, quindi si tratta di un risparmio di 230 euro. Vi ricordiamo che lo smartphone monta 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Stando al succitato volantino, sembra che siano disponibili solamente 2500 pezzi a questo prezzo. Tuttavia, il volantino è stato lanciato ormai da qualche giorno e sul portale ufficiale di Unieuro viene ancora indicato lo stesso costo, quindi sembra ancora esserci la possibilità di approfittare della promozione, che probabilmente rimarrà attiva ancora per poche ore (dato che il Bastard Black Friday termina l'8 luglio 2020).

Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: MediaWorld ha risposto a Unieuro. Infatti, Samsung Galaxy Note 10 Lite viene venduto anche in quel caso a 399 euro. Tuttavia, al momento in cui scriviamo sembra che il prodotto non sia disponibile sul portale ufficiale della nota catena.

Attenzione invece ai rivenditori di Amazon Italia. Infatti, questi ultimi hanno portato il prezzo dello smartphone a 398,90 euro (10 centesimi in meno di Unieuro). Insomma, ancora una volta la "battaglia all'ultimo sconto" è agguerrita.

In ogni caso, il prezzo dello smartphone è crollato grazie a questa promozione. Infatti, poche settimane fa Samsung Galaxy Note 10 Lite costava 499 euro da Unieuro.