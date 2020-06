Unieuro Bastard Black Friday, mancano poche ore: trailer con Pappalardo

Dopo l'annuncio di ieri, si torna a parlare dell'atteso Bastard Black Friday di Unieuro, che dista ormai poche ore. Tra l'altro, la nota catena ha pubblicato un divertente trailer che vede protagonista Adriano Pappalardo.

Nel video, dalla durata di pochi secondi, Unieuro non fa troppe anticipazioni in merito alle offerte, ma si limita a promettere "sconti per tutti", come scritto in un post pubblicato sul profilo ufficiale Twitter della nota catena. Insomma, tutto fa pensare che saranno coinvolte più categorie di prodotti (magari anche videogiochi).

Quando inizia il Bastard Black Friday di Unieuro

Mancano poche ore all'inizio del Bastard Black Friday di Unieuro, dato che sul sito ufficiale della nota catena si può leggere: "Sta per arrivare un Black Friday che non puoi perderti! Dalle 9:00 del 26 giugno all'8 luglio". Insomma, a partire da domani mattina ci sarà modo di parlare delle promozioni messe in campo da questa iniziativa, che è stata annunciata in pompa magna.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, anche altre catene stanno aderendo alla "sessione estiva del Black Friday": giusto oggi vi abbiamo parlato su queste pagine delle offerte messe in campo da Euronics, in questo caso relative a TV QLED e OLED 4K (ma ci sono anche altre tipologie di dispositivi in sconto).