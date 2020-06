Unieuro, parte il Bastard Black Friday: ecco i migliori sconti da non perdere

Dopo il teaser con Adriano Pappalardo del Bastard Black Friday, è ufficialmente partita la promozione sul sito web di Unieuro e, come sempre, proponiamo gli sconti da non perdere

Tra gli smartphone, l'iPhone 11 da 128 gigabyte è disponibile a 799 Euro, rispetto agli 889 Euro di listino, mentre lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro da 6/128GB passa a 219,90 Euro. Il Samsung Galaxy A51 da 4/128GB, invece, passa a 259,90 Euro, mentre il Galaxy A30s è disponibile a 199,90 Euro.

Interessante anche le promozioni sugli smartwatch: Galaxy Watch GT può essere acquistato a 99,90 Euro, ed Apple Watch Series 3 con cassa da 38mm a 199,90 Euro, con la variante da 42mm a 249,90 Euro.

Nel comparto audio/video, citiamo la soundbar Samsung Harman/Kardon HW-Q70R da 3.1.2 canali a 299,90 Euro, ed il monitor HP 24F da 23,8 pollici a 109,99 Euro. In sconto anche il TV LG OLED55B9SLA da 55 pollici a 1199 Euro, dai 1599 Euro di listino, mentre il Philips 7300 70PUS7304 da 70 pollici può essere acquistato a 799 Euro, per un risparmio del 33% rispetto ai 1199 Euro. LG Propone anche il 49SM8200PLA da 49 pollici a 499 Euro, il 37% in meno rispetto al prezzo di listino, mentre il NanoCell 49SM8050PLC da 49 pollici può essere portato a casa a 499 Euro.

Restate su queste pagine che nelle prossime ore segnaleremo altre promozioni!