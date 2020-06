Unieuro Bastard Black Friday, i prodotti più venduti vi sorprenderanno

Dopo la partenza di ieri 26 giugno 2020, è giunta l'ora di iniziare ad analizzare i prodotti dell'Unieuro Bastard Black Friday che stanno convincendo di più gli italiani.

In particolare, recandoci sul sito ufficiale di Unieuro nella mattina del 27 giugno 2020 e dando uno sguardo al riquadro "I più venduti", abbiamo trovato i seguenti prodotti, che sembrano aver particolarmente convinto gli italiani.

Insomma, questi sono i 10 prodotti indicati dal riquadro "I più venduti" del portale Unieuro, al momento in cui scriviamo. Tralasciando i prodotti più famosi, è interessante notare la presenza di detersivi per lavatrice, gel per lavastoviglie e aspirapolvere Dyson. Insomma, gli italiani sembrano essere alle prese con le faccende di casa.

Per il resto, non male la presenza di Xiaomi Mi Band 4, che continua a confermarsi una smartband in grado di vendere molto bene anche a distanza di un anno dall'arrivo sul mercato. Immancabili invece gli Apple AirPods Classic e The Last of Us Parte II (tra l'altro sia nell'edizione "normale" che in quella Special).

È interessante inoltre notare la presenza di due soli "bollini" legati al Bastard Black Friday, ovvero quelli relativi a Dyson V10 e Google Home. In particolare, l'offerta su quest'ultimo potrebbe essere interessante per gli appassionati di tecnologia.