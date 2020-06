Unieuro Bastard Black Friday, Samsung Galaxy S20 a 230 euro in meno!

In seguito alle 10 offerte legate ai TV OLED 4K, torniamo a trattare le promozioni dell'iniziativa Bastard Black Friday di Unieuro, che andrà avanti fino all'8 luglio 2020. Questa volta, il protagonista dell'offerta è Samsung Galaxy S20.

In particolare, lo smartphone viene venduto a un prezzo di 699 euro sul sito ufficiale della nota catena. Precedentemente il costo era fissato a 929 euro, quindi stiamo parlando di un risparmio di 230 euro. La colorazione messa in offerta da Unieuro è quella Grey. Vi ricordiamo che il dispositivo coinvolto dispone di 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Nel caso ve lo stiate chiedendo, si tratta della variante 4G.

L'offerta è sicuramente buona, in quanto spesso Galaxy S20 si trova a prezzi superiori. Tuttavia, c'è da dire che gli altri store non sono certamente rimasti a guardare. Infatti, su Amazon Italia questo modello si trova a 689,90 euro tramite rivenditori. Da MediaWorld, invece, l'offerta è essenzialmente identica a quella di Unieuro, dato che lo smartphone viene venduto proprio a 699 euro.

Insomma, la "battaglia all'ultimo sconto" si fa sempre più agguerrita tra i vari store. Questa volta sembrano essere "in vantaggio" i rivenditori di Amazon Italia, ma anche le promozioni di Unieuro e MediaWorld non sono male. In ogni caso, a prescindere dallo store scelto, potrebbe trattarsi di una ghiotta occasione per chi stava tenendo d'occhio da tempo Samsung Galaxy S20.