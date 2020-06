Unieuro Bastard Black Friday, gli smartphone Android più venduti

In seguito all'annuncio di qualche giorno fa, a partire dalle ore 9:00 di oggi 26 giugno 2020 sono iniziate le offerte legate all'iniziativa Unieuro Bastard Black Friday.

Le promozioni dell'evento annunciato con un trailer con Adriano Pappalardo andranno avanti fino all'8 luglio 2020, ma è bene dare un'occhiata a quali sono i prodotti più "in voga" in questo periodo. Abbiamo già trattato su queste pagine alcune delle migliori offerte lanciate da Unieuro, ma è risaputo che a determinare il successo dei prodotti sono i clienti.

D'altronde, non è un caso che la nota catena metta a disposizione un riquadro chiamato "I più venduti" sul suo sito ufficiale. Qui si possono vedere quali sono i dispositivi che stanno convincendo di più i clienti. Non viene specificato il metodo utilizzato per inserire i prodotti in quel riquadro, ma è comunque interessante dare uno sguardo a cosa scelgono solitamente le persone, perlomeno stando al portale di Unieuro.

Spulciano i dispositivi presenti nel succitato riquadro durante la prima giornata del Bastard Black Friday, emerge che tra gli smartphone Android più venduti ci sono Samsung Galaxy A20e (3/32GB, 149 euro) e Samsung Galaxy A30s (4/64GB, 199 euro). Insomma, sembra proprio che gli italiani stiano puntando sul noto brand sudcoreano e su dispositivi low cost, dal costo inferiore ai 200 euro.