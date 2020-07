Unieuro Bastard Black Friday, ultime ore: Huawei P30 Lite a 80 euro in meno

Oltre alle offerte analizzate questa mattina, che sono ancora valide per poche ore, è bene dare un'occhiata anche a un'altra promozione del Bastard Black Friday di Unieuro, prima che quest'ultimo finisca (il termine è oggi 8 luglio 2020). Più precisamente, ci riferiamo all'offerta sullo smartphone Android Huawei P30 Lite.

Infatti, la nota catena ha fatto scendere il prezzo di quest'ultimo a 219,90 euro, ovvero 80 euro in meno del solito. Si può scegliere tra varie colorazioni, da quella Nera a quella Blu. Vi ricordiamo che il dispositivo coinvolto, da non confondersi con il P30 Lite New Edition uscito a inizio 2020, è arrivato sul mercato nel 2019 e dispone dei servizi Google. La RAM ammonta a 4GB, mentre la memoria interna è pari a 128GB.

Dando un'occhiata alle offerte relative a questo modello messe in campo dagli altri store, abbiamo scoperto che anche MediaWord ha dato vita a una promozione simile. Infatti, la nota catena vende Huawei P30 Lite a 219,99 euro (interessante notare come le due note catene si diano spesso "battaglia", cercando di scontare i dispositivi di qualche centesimo in più dell'altra).

Tuttavia, come già visto altre volte, è sempre bene dare un'occhiata a quanto proposto dai rivenditori di Amazon Italia. Infatti, questi ultimi hanno fatto scendere ulteriormente il prezzo di Huawei P30 Lite, dato che lo smartphone viene venduto a 201 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per una determinata tipologia di utenti, ovvero coloro che amano l'esperienza utente offerta dai dispositivi dell'azienda cinese ma ritengono sia importante disporre anche dei servizi Google.