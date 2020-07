Unieuro Bastard Black Friday: volantino Gran Finale con pezzi limitati!

L'iniziativa Bastard Black Friday di Unieuro, che ha fatto molto parlare di sé sin da subito grazie anche al suo nome e al trailer con Adriano Pappalardo, sta per giungere al termine. Tuttavia, la nota catena ha deciso di terminare queste giornate di sconti con un nuovo volantino chiamato "Gran Finale".

Pubblicato sul sito ufficiale di Unieuro, quest'ultimo porta con sé diversi sconti interessanti, nonostante in realtà le pagine del volantino, che sarà valido fino all'8 luglio 2020 e salvo esaurimento scorte, siano "solamente" quattro. Di seguito la lista dei prodotti coinvolti nel "Gran Finale" del Bastard Black Friday di Unieuro.

Insomma, i prodotti in promozione non mancano. Non dimenticatevi del numero limitato di pezzi.