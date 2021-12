Unieuro batte tutti: 1200 euro di sconto su Samsung Neo QLED da 55 pollici

Colpo grosso in casa Unieuro, dove è possibile ottenere oltre il 70% di sconto su una delle più interessanti Smart TV Samsung della gamma Neo QLED. Dopo il minimo storico su un monitor Samsung, scopriamo in cosa consiste questa nuova promozione.

In particolare, parliamo del modello Samsung Neo QLED 4K QE55QN85A da 55 pollici in colorazione Eclipse Silver. Il modello in questione, oltre alla generosa diagonale, offre tutte le principali tecnologie di questa generazione, tra cui il pieno supporto al digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2.

Il sistema operativo che anima la parte Smart di questo pannello è, naturalmente, TizenOS, mentre il cuore pulsante è il chip Samsung Neo Quantum 4K dotato di intelligenza artificiale, per un'ottimizzazione costante dell'immagine, ben oltre la risoluzione della fonte in ingresso.

Dotata di tecnologia Quantum HDR 24X e di Quantum Dot, assicura i risultati migliori sulla fascia - e ben oltre, viste le promozioni attive - sia in termini di contrasto che di volume colore. Completano il pacchetto un comparto audio dinamico ottimizzato e la modalità Adaptive Picture, che bilancia l'immagine sulla base delle condizioni di luminosità dell'ambiente circostante.

Questa favolosa occasione per l'Home Entertainment parte da un prezzo di listino di 1799 euro ed è attualmente disponibile sul portale di Unieuro a 823,81 euro, con il 54% di sconto. Per ottenere il minimo assoluto, è possibile applicare a questo prezzo uno sconto ulteriore di ben 300 euro grazie alla Promo Samsung Christmas cui aderisce anche il noto eshop. Il totale finale è quindi di appena 523,81 euro, con oltre 1200 euro di risparmio finale.