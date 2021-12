Unieuro Black Friday 2021: 5 smart TV DVB-T2 imperdibili, ultime ore di sconto

Anche il Gran Finale del Manà Manà Black Friday 2021 da Unieuro sta per giungere alla sua conclusione. Domani, 2 dicembre 2021, è infatti l’ultimo giorno dell’iniziativa. A chi deve adeguarsi al nuovo standard del digitale terrestre, dunque, consigliamo 5 smart TV DVB-T2 da non perdere.

Il modello più economico da noi individuato è Xiaomi Mi LED TV 4A scontato da 279,90 Euro a 199,90 Euro, dotato di schermo LCD HD (1366 x 768) da 32 pollici con refresh rate di 60Hz, sistema operativo Android TV e sistema audio firmato Dolby. Come per il resto dei televisori c’è il supporto al DVB-T2 e potrete sfruttare i Bonus TV per ottenere uno sconto portando un televisore vecchio in rottamazione da Unieuro.

Salendo a 499,90 Euro al posto di 749 Euro si trova quindi il modello LG 55UP75006LF, novità del 2021 con sistema operativo Web OS 6.0, display LED Ultra HD 4K da 55 pollici, supporto alle tecnologie video HLG e HDR 10 e, lato audio, troviamo il decoder Dolby Digital.

Sempre restando nel mondo LG troviamo, altrimenti, il televisore di fascia alta LG OLED55A16LA scontato da 1.599 Euro a 899 Euro. Esso presenta un pannello OLED Ultra HD 4K da 55 pollici con supporto a HLG, HDR 10 e Dolby Vision lato video, mentre lato audio c’è il decoder Dolby Atmos. Già con questo TV, dunque, otterrete un grado elevato di immersione.

Passando invece ai modelli Samsung troviamo il televisore Samsung Series 6 QE43Q60A a 599,90 Euro al posto di 799,90 Euro. Lo schermo è un QLED Ultra HD 4K da 43 pollici con supporto a HDR 10+ e Quantum HDR lato video, Dolby Digital Plus come decoder audio e sistema operativo Tizen.

Chiude la lista Samsung QE55Q70A, altro modello dotato di schermo QLED Ultra HD 4K ma da 55 pollici, sempre con supporto a HLG e HDR 10+. Si nota poi il supporto anche ad AMD FreeSync e Dolby Digital Plus. Il prezzo? Al posto di 1.299 Euro, fino a domani sarà sufficiente pagare 749,90 Euro.

Tra gli altri sconti attivi in questo momento ci sono anche le offerte di Natale su Amazon.