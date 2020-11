Unieuro Black Friday: oltre 500 Euro di sconto sul TV LG CX OLED da 65'

Come abbiamo avuto modo di segnalare su queste pagine, oggi Unieuro celebra il Single’s Day con un’interessante promozione che consente di ottenere il 22% di sconto su tutti i prodotti presenti in listino, salvo qualche eccezione che abbiamo riportato nella notizia dedicata.

Tra i TV in promozione troviamo l’LG OLED CX da 65 pollici, che scende sotto la soglia dei 2000 Euro e viene proposto a 1.949 Euro, per un risparmio appunto del 22% rispetto ai 2.499 Euro di listino. La riduzione di prezzo è di 550 Euro quindi, un prezzo davvero molto interessante, che probabilmente non scenderà ulteriormente anche in occasione del Black Friday.

L’LG OLED CX, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione, è basato sul processore a9 Gen 3 Intelligent Processor, ed ovviamente supporta il Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, oltre che la Filmmaker Mode. A detta di molti si tratta di uno dei migliori TV attualmente in circolazione per le console di nuova generazione.

Unieuro garantisce il ritiro in negozio gratuito, mentre la consegna gratis non è disponibile. E’ anche possibile aggiungere l’assistenza extra di 36 mesi, a decorrere dal termine della garanzia di legge di 24 mesi, spuntando la casella e pagando un sovrapprezzo di 249,99 Euro. Disponibile anche la cassa veloce PayPal.