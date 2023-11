Unieuro Black Friday Apple: sconti su iPad, iPhone, Apple Watch e Mac

Nell’ambito del Black Friday di Unieuro, troviamo una sezione speciale dedicata ai prodotti Apple, che possono essere acquistati a prezzi convenienti.

Partendo dagli iPhone 14, il modello da 128 gigabyte è disponibile a 769 Euro, in calo del 12% rispetto al prezzo consigliato di 879 Euro, mentre iPhone 11 da 128 gigabyte viene proposto a 549 Euro, dai 609 Euro imposti dal produttore.

Apple Watch Series 8 GPS Only con cassa da 41mm è disponibile a 349 Euro, dai 399 Euro di listino, mentre Apple Watch series 9 sempre GPS Only ma con la cassa da 45mm può essere acquistato a 449 Euro, con un risparmio di 40 Euro dai 489 Euro di listino.

Fronte Mac, segnaliamo lo sconto sul MacBook Air M1 da 13 pollici con 8GB di RAM ed SSD da 256 gigabyte, che passa ad 849 Euro, il 30% in meno rispetto ai 1229 Euro di listino, mentre il Mac Mini con M2 con GPU 10-core e CPU 8-core ed SSD da 256 gigabyte viene proposto a 599 Euro, dai 729 Euro di listino.

Interessante anche la riduzione sull’iPad 11 Pro WiFi Only con 128 gigabyte di storage, che passa ad 899 Euro, il 15% in meno rispetto ai 1069 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo.

