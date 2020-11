Unieuro Black Friday Gran Finale: ottima offerta su Samsung Galaxy Fit2

Dopo aver trattato 5 prodotti tech originali in offerta in queste ultime ore di Black Friday, ci spostiamo da Unieuro per via di un'ottima promozione in campo tecnologico. Più precisamente, ci addentriamo nel mondo degli indossabili, in quanto la nota catena ha messo in sconto la smartband Samsung Galaxy Fit2.

Infatti, nel contesto del Gran Finale del Black Friday, Unieuro ha abbassato il prezzo del prodotto a 29,99 euro, per uno sconto pari al 38%. Stando al portale ufficiale della nota catena, in genere il costo del prodotto sarebbe di 49 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 19,01 euro. Non male, se consideriamo che si sta parlando di un dispositivo uscito da relativamente poco tempo. Giusto per intenderci, la nostra recensione di Samsung Galaxy Fit2 è stata pubblicata giusto qualche giorno fa.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri store principali, abbiamo notato che Amazon Italia propone la smartband a 33 euro tramite rivenditori, ovvero 3,01 euro in più rispetto all'offerta di Unieuro. MediaWorld, invece, venderebbe l'indossabile a un prezzo di 29,99 euro sul suo sito ufficiale, ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta essere disponibile.

Insomma, la promozione lanciata da Unieuro potrebbe risultare interessante per un certo tipo di utente.