Unieuro Black Friday, lavatrice smart Samsung scontata a meno di metà prezzo

Non siamo soliti trattare spesso lavatrici su queste pagine, se non in casi molto rari. Tuttavia, prima o poi tutti dobbiamo, volenti o nolenti, avere a che fare con le faccende domestiche (non se ne occupano più i genitori, vero?). Per questo motivo, potrebbe interessarvi dare un'occhiata a un'offerta di Unieuro relativa a una lavatrice smart.

Infatti, la nota catena ha fatto scendere il prezzo del modello Samsung WW90TA046AE a 399 euro. Stando a quanto si può leggere sul portale ufficiale di Unieuro, generalmente il costo della lavatrice sarebbe di 849 euro. Questo significa che si tratta di un possibile risparmio del 53%, ovvero di 450 euro. Niente male, considerando anche il fatto che la capacità del cestello è pari a 9 Kg, la velocità di centrifuga massima è di 1400 RPM e la classe di efficienza energetica è A (sì, anche per la lavatrice è bene dare un'occhiata alla "scheda tecnica").

Al netto di questo, agli appassionati di tecnologia potrebbe interessare il supporto alla funzionalità Smart Check. Sappiamo bene infatti quanto alcuni utenti stiano cercando di rendere più "intelligente" la propria abitazione anche per quel che riguarda gli elettrodomestici. In questo caso, è possibile capire come risolvere un eventuale problema alla lavatrice in modo "smart" tramite smartphone. Per approfondire meglio l'argomento e per comprendere cosa si può fare, vi consigliamo caldamente di consultare il portale ufficiale di Samsung e dare un'occhiata a questo video ufficiale (in modo da comprendere cosa si intende per "smart").

In ogni caso, se vi state approcciando per le prime volte alle faccende domestiche, ricordiamo che in questo periodo non sono poche anche le offerte relative agli aspirapolvere.