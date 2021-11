Unieuro Black Friday: maxi sconto del 50% su un aspirapolvere Rowenta

Dopo aver trattato l'offerta di Unieuro di Halloween su un aspirapolvere Rowenta, torniamo ad approfondire un'iniziativa promozionale simile. Infatti, la nota catena ha messo in sconto un altro prodotto di questo tipo, portando però il risparmio al 50% (e andando dunque oltre al 36% della precedente offerta).

Più precisamente, il modello Rowenta Compact Power RO4873 viene proposto a metà prezzo rispetto al solito. Infatti, il prodotto viene venduto a 99,99 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo, solitamente l'aspirapolvere costerebbe 199,99 euro. In parole povere, lo sconto è pari a 100 euro. Niente male per un prodotto di questo tipo, che dispone di una massima potenza in entrata di 550W e di un contenitore dalla capacità di 2,5L.

In ogni caso, la promozione rientra nel volantino Manà Manà Black Friday di Unieuro, che rimarrà attivo fino all'11 novembre 2021. In parole povere, la nota catena ha già lanciato un "antipasto" relativo alle offerte legate al venerdì nero, come d'altronde stanno facendo un po' tutte le principali realtà che vendono prodotti tech. In questo contesto, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla nostra pagina dedicata al Black Friday 2021, in modo da restare sempre aggiornati sulle ultime novità in tal senso.

Per il resto, approfondendo quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che il prodotto da MediaWorld costa 108,99 euro (grazie anche in quel caso a un'apposita promozione), nonché che Amazon Italia propone questo modello a 99,99 euro. Insomma, sembra trattarsi di un buon periodo in generale per acquistare il prodotto.