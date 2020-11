Unieuro Black Friday, che offerta su Samsung Galaxy S20 FE: superata Euronics!

Uno dei grandi protagonisti di queste giornate di sconti è sicuramente lo smartphone Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition). Annunciato a fine settembre 2020 e inizialmente venduto a 669 euro nella sua variante 4G, il prezzo del dispositivo è crollato nel corso delle ultime settimane.

I più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente dell'offerta di Euronics avviata qualche giorno fa, che propone il dispositivo a 449 euro. Ebbene, ora Unieuro ha deciso di rilanciare ulteriormente, proponendo questo modello a un prezzo di 439,90 euro sul suo sito ufficiale. In parole povere, in pochi mesi il prezzo è sceso del 34%, per uno sconto pari a 229,10 euro. Vi ricordiamo che lo smartphone dispone di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Le colorazioni messe in offerta da Unieuro sono delle più svariate, ma diverse sono già sold out. Infatti, al momento in cui scriviamo, le uniche colorazioni rimaste disponibili a questo prezzo sono quelle Orange e Mint.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che MediaWorld propone lo smartphone a 499 euro. Lo stesso vale per i rivenditori di Amazon Italia, che propongono questo modello proprio a un prezzo di 499 euro. Insomma, la promozione lanciata da Unieuro può risultare interessante per un certo tipo di utente e ha fatto scendere ancora di più il costo dello smartphone (ricordiamo che a inizio mese costava 521,50 euro su Amazon).

Se vi interessa approfondire il modello coinvolto, potete farlo tramite la nostra recensione di Samsung Galaxy S20 FE (pubblicata il 19 ottobre 2020).