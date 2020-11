Unieuro Black Friday: Samsung Galaxy S20 FE a un prezzo mai visto

Lo sappiamo: ormai qualcuno di voi si starà chiedendo quante volte vogliamo trattare promozioni relative a Samsung Galaxy S20 FE, smartphone annunciato giusto qualche settimana fa. Tuttavia, dovete sapere che i principali store online stanno dando vita a una "battaglia all'ultimo sconto" che difficilmente si è vista in passato.

Infatti, in seguito all'offerta di Amazon di qualche giorno fa, che proponeva lo smartphone a 521,50 euro, ora Unieuro ha deciso di rilanciare ulteriormente. Più precisamente, la nota catena vende lo smartphone a 649 euro tramite il suo portale ufficiale, ma viene applicato uno sconto del 22% direttamente all'aggiunta al carrello. Questo significa che il prezzo finale è pari a 506,22 euro. Inoltre, dalla pagina del carrello è possibile aggiungere le Galaxy Buds+ a un costo di 49 euro, uno sconto del 71% rispetto agli usuali 169 euro. Insomma, Unieuro ha avviato un'offerta "aggressiva".

Vi ricordiamo che Samsung Galaxy S20 FE è disponibile in Italia dal 2 ottobre 2020. Il prezzo iniziale era fissato a 669 euro per il nostro Paese, per quel che concerne la variante 4G. A poche settimane dal lancio, invece, è possibile portarsi a casa lo smartphone a 162,78 euro in meno rispetto al costo di listino. Insomma, il prezzo è crollato.

Per il resto, attualmente il dispositivo viene venduto a 569 euro da MediaWorld e 529,99 euro dai rivenditori di Amazon Italia. Se volete approfondire lo smartphone, potete farlo mediante la nostra recensione di Samsung Galaxy S20 FE (pubblicata nella seconda metà di ottobre 2020).