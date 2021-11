Unieuro Black Friday, sconti pazzi fino a mezzanotte: 42% su Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Dopo l'aggiornamento dell'app di Unieuro dall'ironico changelog, torniamo ad approfondire le iniziative lanciate dalla nota catena in ambito tecnologico. Infatti, da Unieuro ci sono "sconti pazzi" fino a mezzanotte.

Più precisamente, nel contesto dell'iniziativa di Unieuro legata al Black Friday (in cui solamente per la giornata dell'11 novembre 2021 la popolare catena ha effettuato sconti del 22% e oltre su migliaia di prodotti), sono state lanciate parecchie promozioni legate ovviamente anche al mondo tech.

Tra tutte, spicca lo sconto del 42% sullo smartphone Xiaomi Mi 11 Lite 5G, messo chiaramente in bella vista all'interno del portale ufficiale della catena. In parole povere, il prodotto, "brandizzato" Vodafone, viene proposto a 257,32 euro tramite il sito Web di Unieuro. Per intenderci, il dispositivo viene venduto a 349 euro da MediaWorld e 302,90 euro su Amazon tramite rivenditori.

Per il resto, per fare altri esempi concreti, c'è un'offerta del 22% su uno Smart TV Samsung low cost. Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Samsung UE32T4300AK viene venduto ora a 249,52 euro da Unieuro (al posto dei precedenti 319,90 euro). Non manca inoltre un 41% di sconto sul televisore Samsung Series 6 QLED 4K QE43Q60A, proposto a 467,92 euro da Unieuro (anziché 799,90 euro).

In ogni caso, purtroppo già al momento in cui scriviamo diversi prodotti che rientrano nell'offerta risultano "Non disponibili" (a quanto pare hanno rapidamente attirato l'attenzione di un buon numero di utenti). Tuttavia, capite bene che a più di qualcuno potrebbe interessare fare un salto sul portale di Unieuro in queste ore, in modo da approfondire le offerte finché rimarranno attive.