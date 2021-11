Unieuro Black Friday, sconto del 21% su MacBook Air M1: in regalo Office

Dopo aver trattato il lancio delle Super Offerte del Black Friday di Unieuro, torniamo a soffermarci sulle promozioni tech avviate dalla popolare catena. Infatti, quest'ultima sta proponendo uno sconto relativo a un modello di MacBook Air con chip M1.

Più precisamente, la variante di MacBook Air 13" che dispone di GPU 7-core, 256GB di SSD e 8GB di RAM viene ora venduta a un prezzo pari a 959 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere su quest'ultimo sito Web, in precedenza il costo del prodotto ammontava a 1.228,99 euro. Effettuando, dunque, un rapido calcolo, è possibile comprendere che lo sconto è del 21%, ovvero di 269,99 euro.

Insomma, già così potrebbe trattarsi di una buona occasione, dato che il modello coinvolto, originariamente uscito nel 2020, viene attualmente proposto a 969 euro su Amazon Italia (la disponibilità tra l'altro è limitata), nonché a 1.159 euro da MediaWorld. Tuttavia, non è finita qui. Infatti, in abbinata c'è Microsoft Office 365: scendendo maggiormente nel dettaglio, basta aggiungere il prodotto al carrello tramite il sito Web di Unieuro per notare che compreso nei succitati 959 euro c'è anche un abbonamento annuale Microsoft 365 Personal, che generalmente costerebbe 69,99 euro.

In parole povere, se stavate valutando di acquistare un MacBook e avete anche l'esigenza di usare la suite Office, potrebbe essere la vostra occasione.