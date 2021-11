Unieuro, Black Friday con Sconto IVA e Doppio Sconto IVA su migliaia di prodotti

Mentre Mediaworld lancia il Gran Finale del Black Friday, Unieuro celebra l'avvicinamento al Venerdì Nero dello Shopping con un doppio sconto valido solo nella giornata di oggi, 25 Novembre 2021. La catena di distribuzione infatti propone uno Sconto Iva del 22% e Doppio Sconto IVA del 44% su una selezione di prodotti.

Nella fattispecie, lo sconto del 22% è disponibile su migliaia di prodotti a partire da 299 Euro, mentre lo sconto del 44% viene proposto su tanti elettrodomestici e climatizzatori fissi a partire da 299 Euro.

Sono esclusi dagli sconti i prodotti presenti sui volantini, console, preorder, i prodotti del Brand Apple, Dyson, iRobot, Foppapedretti, Miele, Aeg, Liebherr e altre promozioni in corso. La promozione è valida solo online con consegna a domicilio dei prodotti, secondo le condizioni previste nelle condizioni.

La lista completa dei prodotti che godono degli sconti e doppi sconti sono disponibili direttamente sul sito web di Unieuro, nella pagina dedicata.

Le riduzioni sono già calcolate nella pagina ad hoc, ed a differenza di quanto avvenuto in precedenza non è necessario aggiungere i prodotti nel carrello per poter godere degli sconti. Le offerte saranno disponibili solo per la giornata di oggi, giovedì 25 Novembre 2021: avete ancora poche ore di tempo per poterne approfittare.