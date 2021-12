Unieuro fa i botti di fine anno: 46% di sconto sul TV LG OLED A1 da 48 pollici

Continuano gli sconti di fine anno targato Unieuro, e tra le promozioni disponibili sulla piattaforma della catena di distribuzione, ne segnaliamo una molto interessante su un TV LG OLED da 48 pollici, su cui viene proposto un risparmio del 46% rispetto al prezzo di listino.

Nella fattispecie, l'LG OLED 48A1 da 48 pollici è disponibile ad 809,10 Euro, con un risparmio del 46% rispetto ai 1499 Euro di listino. Dati alla mano, si tratta di uno sconto molto importante, che permette di risparmiare una cifra davvero degna di nota.

Unieuro garantisce la consegna a domicilio ed il ritiro in negozio gratuito, e permette anche di aggiungere l'assistenza aggiuntiva della durata di 36 mesi, che entra in vigore al termine della garanzia di legge di 24 mesi, a 249,99 Euro.

E' possibile anche effettuare il pagamento con la cassa veloce PayPal, per completare il pagamento in totale sicurezza. Non sappiamo se sia possibile scegliere anche il pagamento in tre rate mensili o meno.

Il televisore include un pannello da 48 pollici 4K Ultra HD OLED, con risoluzione di 3840x2160 pixel, tre porte HDMI, e sintonizzatori DVB-S2 e DVB-T2, mentre come sistema operativo troviamo webOS. Come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse nei confronti del prodotto in questione.