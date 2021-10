Unieuro, Brondi Amico Smartphone 4G scontato del 25%: Amazon rilancia

Se pensate che lo sconto di Amazon su iPhone 13 mini sia l'unico disponibile in data odierna relativamente al mondo smartphone, vi sbagliate. Infatti, da Unieuro in offerta c'è un dispositivo in grado di far felice un'altra tipologia di pubblico, ovvero quella "senior". Ci riferiamo ovviamente a Brondi Amico Smartphone 4G.

Il prodotto viene infatti ora proposto a 104,99 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere sul sito Web della nota catena, in precedenza il prezzo era pari a 139,99 euro. Lo sconto è dunque del 25%, per un possibile risparmio di 35 euro. Potrebbe quindi trattarsi della giusta occasione per acquistare lo smartphone per anziani, che, come si evince dal nome, in questa iterazione dispone anche del supporto al 4G. Tra le applicazioni che si possono utilizzare, troviamo Skype (per le videochiamate con i nipoti) e WhatsApp (per le chat).

In ogni caso, come ben potete immaginare, si tratta di uno smartphone per certi versi "limitato", che strizza l'occhio semplicemente a coloro che sono un po' più avanti con l'età e magari necessitano di qualche "semplificazione" per quel che riguarda il mondo tecnologico. Insomma, qualche nipote potrebbe magari pensare di sfruttare la promozione per fare un regalo ai nonni.

In questo contesto, però, potrebbe interessarvi approfondire anche l'offerta lanciata da Amazon. Infatti, c'è una sorta di "battaglia all'ultimo sconto" relativamente al prodotto, in quanto il noto portale e-commerce ha fatto scendere ulteriormente il prezzo dello smartphone. Per intenderci, i rivenditori di Amazon Italia propongono il dispositivo a partire da 95,98 euro. Per quel che riguarda invece MediaWorld, la nota catena venderebbe il modello a 104,99 euro, ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile. In ogni caso, in linea generale sembra trattarsi di un buon momento per puntare sul dispositivo (ovviamente per coloro che rientrano nel giusto target).