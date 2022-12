Unieuro, Brondi Amico Smartphone XS scontato del 33%

Dopo aver trattato lo sconto Unieuro su un laptop MSI, torniamo a fare riferimento su queste pagine a una promozione della nota catena. Tuttavia, il target in questo caso è ben diverso: di mezzo c'è infatti un'offerta su Brondi Amico Smartphone XS.

A tal proposito, il dispositivo viene adesso venduto a un prezzo di 99,99 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro, mentre in precedenza per portarsi a casa il prodotto era necessario sborsare 149,99 euro. Insomma, lo sconto è del 33%, per un possibile risparmio di 50 euro.

Potrebbe trattarsi di una buona occasione in vista dei regali di Natale, se conoscete qualcuno che ha bisogno di uno "smartphone semplificato". Brondi Amico Smartphone XS mette infatti in evidenza poche applicazioni di base, tra cui ci sono però WhatsApp e Skype. Non manca inoltre il supporto alla connettività 4G, più che sufficiente per la tipologia di utente a cui si rivolge il dispositivo. In ogni caso, va notato il fatto che il prezzo del prodotto è di 99,99 euro anche su Amazon (tramite rivenditori), così come anche da MediaWorld il costo è sceso a 99,99 euro.

Al netto di questo, dato che siamo in periodo natalizio, potreste voler dare un'occhiata al canale Telegram degli sconti, che può consentirvi di restare aggiornati sulle varie iniziative promozionali.