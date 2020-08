Unieuro: cala il prezzo degli Apple AirPods Classic, MediaWorld rilancia

Vi ricordate della "battaglia all'ultimo sconto" sugli Apple AirPods Classic di qualche mese fa? Ora Unieuro e MediaWorld si stanno ripetendo e un "terzo incomodo" ha deciso di inserirsi nella "lotta". Tutto questo, ovviamente, facendo scendere il prezzo degli auricolari dell'azienda di Cupertino.

Infatti, adesso il prodotto costa 129 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo, in genere il prezzo degli Apple AirPods Classic sarebbe di 179 euro, quindi si sta parlando di un possibile risparmio pari a 50 euro. La versione degli auricolari è quella uscita nel 2019.

Per quanto riguarda, invece, gli altri store principali, effettuando qualche ricerca siamo venuti a conoscenza del fatto che anche MediaWorld ha lanciato un'offerta relativa agli Apple AirPods Classic. Più precisamente, la nota catena ha abbassato il prezzo degli auricolari a 127,99 euro tramite il suo sito ufficiale, ovvero 1,01 euro in meno della promozione avviata da Unieuro. Insomma, la "lotta all'ultima offerta" sta continuando imperterrita.

Tuttavia, un vecchio detto afferma che "fra i due litiganti il terzo gode". In questo caso, entra in gioco Amazon Italia, che ha scontato il prodotto a 124,90 euro, dunque 4,10 euro in meno dell'offerta di Unieuro e 3,09 euro in meno di quella avviata da MediaWorld. Insomma, il prezzo degli AirPods Classic sta continuando a scendere con il passare del tempo e potrebbe trattarsi di un momento interessante per portarsi a casa il prodotto.