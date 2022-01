Unieuro fa calare a picco il prezzo del tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE

In seguito all'approfondimento di alcune offerte di Unieuro legate a televisori, torniamo a soffermarci su una promozione avviata dalla nota catena. Infatti, uno sconto ha fatto scendere a picco il prezzo del tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE.

Più precisamente, un'offerta a tempo che rimarrà attiva fino al 27 gennaio 2022 (dunque ci sono ancora alcuni giorni per poter usufruire della promozione al momento in cui scriviamo) ha portato il costo del dispositivo, nella variante Wi-Fi da 4/64GB, a 449,90 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Questo significa che c'è un possibile risparmio del 30%, ovvero di 200 euro, in quanto in precedenza il prezzo del tablet ammontava a 649,90 euro.

Tra l'altro, potrebbe trattarsi di una buona offerta anche in virtù di quanto proposto dagli altri principali store online. Infatti, dando un'occhiata a quanto presente sul mondo del Web, siamo venuti a conoscenza del fatto che MediaWorld proporrebbe questo modello a 449 euro. Tuttavia, al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile. Inoltre, su Amazon Italia il prezzo è di 488 euro tramite rivenditori.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un tablet di questo tipo. In ogni caso, se volete approfondire il prodotto coinvolto, potete farlo mediante la nostra recensione di Samsung Galaxy Tab S7 FE.