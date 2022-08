Unieuro cambia Offerte Solo Online: fino 60% in meno su tanti prodotti

Mentre continua a risultare disponibile uno smart TV LG 4K a meno di metà prezzo da Unieuro, la stessa catena di distribuzione italiana aggiorna le Offerte Solo Online con una lista valida fino al 14 agosto prossimo. Di seguito riprenderemo alcune delle promozioni attive per la settimana corrente.

Partendo dalla telefonia mobile, troviamo innanzitutto smartphone OnePlus a ottimi prezzi come OnePlus Nord N100 a 149,99 Euro, OnePlus Nord a 299 Euro e OnePlus 8T a 499 Euro al posto di 599 Euro. Se invece volete esplorare le opzioni di altri brand, tra le varie disponibili troverete Xiaomi Redmi Note 10S a 189 Euro anziché 279,90 Euro e ASUS ZenFone 8 a 539 Euro.

A tutti coloro che cercano nuovi prodotti essenziali per il proprio ufficio, invece, facciamo presente la disponibilità di stampanti multifunzione in offerta come HP ENVY 7221e a 99,99 Euro grazie a un taglio del 37% sul listino, o la più imponente HP OfficeJet Pro 9014e che scende da 279,90 Euro a 169,99 Euro. Gli amanti del gaming, dunque, potranno trovare da Unieuro il monitor Samsung Odyssey C27G75 a 499,90 Euro al posto di 629,90 Euro o, in alternativa, il Samsung Odyssey C49G95 ultrawide da 49 pollici a 1.219 Euro.

Infine, per sopravvivere al caldo è possibile acquistare condizionatori portatili monoblocco a prezzi vantaggiosi come Comfeè Sognidoro-12E a 299,90 Euro; Macom Enjoy & Relax 987 a 99,99 Euro per una opzione meno costosa; o ancora, il De’Longhi Pinguino Care4Me a 749,90 Euro.

Ricordiamo ancora una volta in conclusione che tutte queste offerte valgono esclusivamente sul portale web di Unieuro e per una settimana soltanto, salvo rinnovi con il prossimo volantino online.

Sempre presso la stessa catena di negozi potrete trovare anche uno smart TV Xiaomi a solamente 150 Euro.