Da Unieuro parte 'Un Carnevale Di Sconti': nuovo volantino di Febbraio 2023

Unieuro lancia oggi il nuovo volantino, che porta "Un Carnevale di Sconti" su tanti prodotti d'elettronica ed informatica fino al prossimo 16 Febbraio 2023. Protagonisti sono smartphone, TV, tablet e vari tipi di accessori.

L'iPhone 13 da 128 gigabyte è disponibile a 799 Euro, in calo del 14% rispetto ai 939 Euro di listino, mentre l'iPad di nona generazione da 10,2 pollici WiFi Only con 64 gigabyte di storage passa a 349 Euro, con un risparmio del 20% dai 439 Euro. imposti dal colosso di Cupertino. Apple Watch SE GPS Only con cassa da 44mm invece è disponibile in offerta a 299 Euro: il risparmio è di 50 Euro dai 349 euro di listino. L'Apple Watch Series 8 GPS Only con cassa in alluminio da 45mm passa invece a 469 Euro, il 14% in meno rispetto ai 549 Euro precedenti.

Lo Xiaomi Redmi Note 11 viene invece scontato a 199 Euro, il 20% in meno rispetto ai 249,90 Euro imposti dal produttore, mentre il Samsung Galaxy S22 5G da 128GB passa a 749,90 Euro, con un risparmio del 14% dagli 879 Euro precedenti.

Tra i TV, invece, segnaliamo l'LG 55UQ75006LF da 55 pollici a 409 Euro, il 37% in meno dai 649,90 Euro di listino.

La lista completa delle offerte può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.